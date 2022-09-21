Стало известно будут ли подлежать мобилизации студенты

12:11, 21 сен 2022

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, кто подлежит частичной мобилизации.



«Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию. Это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность. Специальность, которая сегодня нужна вооруженным силам», - сказал Шойгу.







Также мобилизация коснется тех, кто имеет боевой опыт. При этом о мобилизации студентов речи не идет. На спецоперацию не отправят и тех, кто проходит военную службу по призыву.



По словам Шойгу, в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, которая вводится в стране с 21 сентября.

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