Стало известно будут ли подлежать мобилизации студенты
12:11, 21 сен 2022
Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, кто подлежит частичной мобилизации.
«Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию. Это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность. Специальность, которая сегодня нужна вооруженным силам», - сказал Шойгу.
Также мобилизация коснется тех, кто имеет боевой опыт. При этом о мобилизации студентов речи не идет. На спецоперацию не отправят и тех, кто проходит военную службу по призыву.
По словам Шойгу, в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов.