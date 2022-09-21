Путин подписал указ о частичной мобилизации в России

12:14, 21 сен 2022

Президент страны Владимир Путин подписал указ о введении частичной мобилизации в России. Документ опубликован на сайте Кремля.







Как следует из указа, частичная мобилизация в стране вводится с 21 сентября 2022 года. Граждане страны, призванные на военную службу по мобилизации, будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Уровень денежного содержания мобилизованных будет таким же, как и у служащих по контракту.



Контракты, заключенные с военнослужащими, будут продлеваться до окончания периода частичной мобилизации, за исключением следующих случаев:



достижение военнослужащими предельного возраста пребывания на военной службе;



признание военнослужащих не годными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;





вступление в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.



Финансирование мероприятий по частичной мобилизации будет осуществляться правительством страны. Губернаторам субъектов России поручено обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в указанные министерством обороны сроки и количества – эти цифры определяются для каждого субъекта страны индивидуально.



Также уточняется, что россияне, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса, обладают правом на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации на период работы в этих предприятиях.



Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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