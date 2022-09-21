В Башкирии создан мобилизационный штаб
18:25, 21 сен 2022
Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 21 сентября, сообщил, что в республике будет создан мобилизационный штаб, передали журналисты «Интерфакс» со ссылкой на руководителя региона.
«В нашей республике создан мобилизационный штаб, который будет координировать работу по выполнению указа верховного главнокомандующего», – ответил на запрос журналистов Радий Хабиров.
По его словам, правительство республики «полностью поддерживает решение президента России Владимира Путина» о частичной мобилизации.
По теме:
- Стало известно будут ли подлежать мобилизации студенты
- В России с сегодняшнего дня объявлена частичная мобилизация
«В Башкортостане понимают необходимость проведения специальной военной операции. Уверен, мы эффективно и в срок выполним задачи, поставленные главой государства», – подчеркнул глава.
Читайте также:Путин подписал указ о частичной мобилизации в России
Источник:
gorobzor.ru
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии отражать кибератаки на сайты республики будет специальный штаб
Политика в Башкирии
Идею Кадырова о подготовке добровольцев в регионах для участия в СВО поддержал Глава Башкирии
Политика в Башкирии
"Ситуация под жестким контролем": Хабиров провел оперативный штаб по недопущению распространения в Башкирии коронавируса
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии запас лекарств от коронавируса создан на 6 недель вперёд