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В Башкирии создан мобилизационный штаб

В Башкирии создан мобилизационный штаб

18:25, 21 сен 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 21 сентября, сообщил, что в республике будет создан мобилизационный штаб, передали журналисты «Интерфакс» со ссылкой на руководителя региона.



«В нашей республике создан мобилизационный штаб, который будет координировать работу по выполнению указа верховного главнокомандующего», – ответил на запрос журналистов Радий Хабиров.

По его словам,  правительство республики «полностью поддерживает решение президента России Владимира Путина» о частичной мобилизации.


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«В Башкортостане понимают необходимость проведения специальной военной операции. Уверен, мы эффективно и в срок выполним задачи, поставленные главой государства», – подчеркнул глава.

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Источник: gorobzor.ru
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