В Башкирии создан мобилизационный штаб

18:25, 21 сен 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 21 сентября, сообщил, что в республике будет создан мобилизационный штаб, передали журналисты «Интерфакс» со ссылкой на руководителя региона.





«В нашей республике создан мобилизационный штаб, который будет координировать работу по выполнению указа верховного главнокомандующего», – ответил на запрос журналистов Радий Хабиров.



По его словам, правительство республики «полностью поддерживает решение президента России Владимира Путина» о частичной мобилизации.



По теме:

«В Башкортостане понимают необходимость проведения специальной военной операции. Уверен, мы эффективно и в срок выполним задачи, поставленные главой государства», – подчеркнул глава.

Читайте также: Путин подписал указ о частичной мобилизации в России

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram