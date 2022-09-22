Глава Башкирии рассказал, кого в республике коснется частичная мобилизация

11:11, 22 сен 2022

Сегодня, 21 сентября, Глава Башкирии Радий Хабиров выступил на 46-м заседании Госсобрания – Курултая и обратился к жителям республики в связи с частичной мобилизацией, объявленной Владимиром Путиным.







«Это вынужденное, но необходимое и взвешенное решение. Наш долг – выступить единым фронтом на защиту Отечества, братских народов Донбасса, Херсонщины, Запорожья, которые, выразив свою волю в предстоящих референдумах, хотят вернуться в российскую семью», — сказал Хабиров.



Руководитель региона добавил, что решение о мобилизации коснется мужчин, находящихся в запасе, имеющих боевой опыт, нужную военно-учетную специальность и крепкое здоровье.



«Военный комиссариат республики проводит все необходимые мероприятия. В республике создан мобилизационный штаб, который координирует работу по выполнению Указа Верховного Главнокомандующего. Уверен – мы эффективно и в срок решим задачи, поставленные главой государства», — добавил Хабиров.





Глава республики попросил депутатов развернуть в округах информационную работу, выезжать в районы и города, встречаться с людьми, разъяснять им положения указа о частичной мобилизации, задачи специальной военной операции.



«Уважаемые башкортостанцы! Дорогие земляки! Сейчас по всей стране звучит призыв о мобилизации всего нашего общества. Единения ради скорейшей общей победы. По-другому не получится! Вклад Башкортостана в укрепление оборонного щита нашей страны всегда был очень значимым. Так было и так будет. И я уверен – мы не подведём!», — заключил Хабиров.

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