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Глава Башкирии потребовал от чиновников не просить у него помощи в случае прихода повестки их родственникам

Глава Башкирии потребовал от чиновников не просить у него помощи в случае прихода повестки их родственникам

20:05, 24 сен 2022

Сегодня, 24 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров встретился с главами муниципалитетов, чтобы обсудить вопросы частичной мобилизации. Руководитель региона поручил администрации главы назначить на площадках подготовки резервистов его представителей в должности советника главы. Также он сделал наказ и чиновникам.



– Если повестка придёт вашим родственникам или знакомым, не надо ходить ко мне и просить за них. Действуйте строго по закону, – заявил глава.

Хабиров также отметил, что сейчас важно организовать подготовку мобилизованных и помогать их семьям. В частности руководство «Единой России» должно организовать родным призванных помощь волонтеров для решения бытовых проблем.


По словам руководителя региона, важно также, чтобы в автобусах, которые будут доставлять мобилизованных до мест подготовки, был достаточный запах воды и качественных сухпайков.

Ранее Глава Башкирии рассказал, кого в республике коснется частичная мобилизация.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович мобилизация
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