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Владимир Путин подписал пакет поправок, касающихся военной службы.

Владимир Путин подписал пакет поправок, касающихся военной службы.

20:16, 24 сен 2022

Сегодня, 24 сентября, Владимир Путин подписал пакет поправок, касающихся военной службы.

Поправки ужесточают или вводят уголовную ответственность за ряд деяний. А именно:



за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе, самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы, нарушение правил службы, утрату военного имущества, если они совершены «в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий»;

за добровольную сдачу в плен — от 3 до 10 лет лишения свободы;

за мародерство — до 15 лет;

за повторный отказ от заключения контракта по гособоронзаказу — от 4 до 8 лет;

за повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу — от 4 до 8 лет;


если задание гособоронзаказа было не выполнено либо ущерб составил более 5 миллионов рублей — то на срок от 5 до 10 лет;

ранее отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы считалось их совершение в условиях вооруженного конфликта или военных действий. Теперь к этому перечню добавляется «в период мобилизации или военного положения, в военное время»;

призванные на военные сборы из запаса будут нести такую же уголовную ответственность за неявку на службу или самовольное оставление места службы, как и контрактники.

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Источник: ufa1.ru
Теги: мобилизация Путин Владимир Владмирович
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