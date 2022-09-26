Глава Башкортостана поручил вернуть домой всех ошибочно мобилизованных мужчин

16:02, 26 сен 2022

Глава Башкирии поручил главам районов и городов вернуть домой всех призванных по ошибке мужчин. Об этом он заявил сегодня, 26 сентября, на оперативном совещании в правительстве.







Руководители районов должны связаться с военными комиссарами и просмотреть все списки мобилизованных на наличие ошибок. Они также должны отработать все подобные обращения граждан, в том числе в социальных сетях.



— По каждой фамилии, по которой есть вопрос — разобраться. Если вы видите, что факты представленные являются препятствием для мобилизации, решайте вопрос вплоть до того, если человек ошибочно где-то забран, надо разбираться и отзывать его, — сказал Радий Хабиров.





Руководитель республики добавил, что на спецоперацию отправляют чуть больше 1% резервистов, поэтому разобраться в списках мобилизованных не составит большого труда. По словам Радий Хабирова, забирать не стоит также мужчин, которые на момент призыва болеют.

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