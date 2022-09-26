Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Глава Башкортостана поручил вернуть домой всех ошибочно мобилизованных мужчин

Глава Башкортостана поручил вернуть домой всех ошибочно мобилизованных мужчин

16:02, 26 сен 2022

Глава Башкирии поручил главам районов и городов вернуть домой всех призванных по ошибке мужчин. Об этом он заявил сегодня, 26 сентября, на оперативном совещании в правительстве.



Руководители районов должны связаться с военными комиссарами и просмотреть все списки мобилизованных на наличие ошибок. Они также должны отработать все подобные обращения граждан, в том числе в социальных сетях. 

— По каждой фамилии, по которой есть вопрос — разобраться. Если вы видите, что факты представленные являются препятствием для мобилизации, решайте вопрос вплоть до того, если человек ошибочно где-то забран, надо разбираться и отзывать его, — сказал Радий Хабиров.


Руководитель республики добавил, что на спецоперацию отправляют чуть больше 1% резервистов, поэтому разобраться в списках мобилизованных не составит большого труда. По словам Радий Хабирова, забирать не стоит также мужчин, которые на момент призыва болеют.

Читайте также:

Пункт встречи мобилизованных организован в Илишевском районе Башкирии
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Теги: мобилизация Хабиров Радий Фаритович
Читайте также

Глава Башкирии потребовал от чиновников не просить у него помощи в случае прихода повестки их родственникам
Политика в Башкирии
Глава Башкирии потребовал от чиновников не просить у него помощи в случае прихода повестки их родственникам
В ЦБ рассказали, что будет с кредитами мобилизованных
Общество в Башкирии
В ЦБ рассказали, что будет с кредитами мобилизованных
Радий Хабиров прокомментировал повышенные платежи за отопление в Уфе
Политика в Башкирии
Радий Хабиров прокомментировал повышенные платежи за отопление в Уфе
Радий Хабиров поручил Минобразованию Башкирии решить вопрос с перевозками детей до школ
Политика в Башкирии
Радий Хабиров поручил Минобразованию Башкирии решить вопрос с перевозками детей до школ


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: