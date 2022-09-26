В местах дислокации мобилизованных из Башкирии будут работать 5 советников Хабирова

18:14, 26 сен 2022

В местах дислокации мобилизованных жителей Башкирии будут работать советники главы республики Радия Хабирова. Об этом он сказал на оперативном совещании в местном правительстве 26 сентября.



– [Советники] будут выполнять функции в местах дислокации и группировки наших ребят. Это места боевых сглаживаний и обучения. У нас пять таких точек. [Туда направят] пять общественных советников и пять фельдшеров с полным набором медицинских препаратов, – объяснил руководитель региона. – Они будут решать бытовые вопросы. Где-то, может быть, с едой помочь, где-то – потеплее сделать, где-то может потребоваться медицинская помощь.



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Фото: glavarb.ru