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Премьер-министр Башкирии рассказал, как будут возвращать мобилизованных по ошибке

Премьер-министр Башкирии рассказал, как будут возвращать мобилизованных по ошибке

09:05, 28 сен 2022

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров рассказал, как будут возвращать мобилизованных по ошибке жителей республики.



По словам чиновника, в регионе частичная мобилизация проходит в соответствии с российским законодательством, а обращения граждан оперативно отрабатываются. Также Назаров дал главам муниципалитетов ряд поручений по недопущению нарушений и ошибок при мобилизации.

Прежде всего, премьер поручил проанализировать все списки с призывниками и разбираться с каждой спорной ситуацией. В случае ошибки, согласно указанию Назарова, призывник должен быть возращен домой.


Также чиновник отметил важность качественного проведения медицинских осмотров мобилизованных. В военно-врачебные комиссии для этого были дополнительно привлечены 600 специалистов.

В заключении своей публикации в социальных сетях Андрей Назаров подчеркнул, что частичной мобилизации подлежат прошедшие военную службу и находящиеся в запасе мужчины, особое предпочтение отдается имеющим боевых опыт.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: мобилизация
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