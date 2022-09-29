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Первый вице-премьер Башкирии Азат Бадранов отправился на СВО в качестве добровольца

Первый вице-премьер Башкирии Азат Бадранов отправился на СВО в качестве добровольца

15:53, 29 сен 2022

Первый заместитель премьер-министра Башкирии Азат Бадранов отправился на спецоперацию в качестве добровольца. Об этом сообщил Радий Хабиров в своих социальных сетях.

Глава республики отметил, что гордится поступком вице-премьера и полностью поддерживает его в этом решении.

— Никогда не скрывал, что мы с Азатом не просто коллеги по работе, а соратники и близкие по духу люди. Считаю, что настоящие мужчины должны поступать таким образом. Кстати, в эти дни и другие чиновники спокойно, с достоинством приняли решение и ушли на СВО либо мобилизованными, либо добровольцами, — высказался Радий Хабиров.

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Источник: proural.info
Фото: соцсети
Теги: спецоперация Украина мобилизация
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