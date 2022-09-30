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В Башкирии предложили отправлять в зону СВО заключенных

В Башкирии предложили отправлять в зону СВО заключенных

11:36, 30 сен 2022

Парламент Башкирии внес в Госдуму законопроект, который предлагает привлекать осужденных по уголовных делам к участию в специальной военной операции. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая. По словам спикера Константина Толкачева, «своим участием в военных действиях в защиту интересов» России осужденный «может искупить вину перед обществом и достичь […] целей уголовного наказания».



Согласно законопроекту, заключенным по решению суда могут дать отсрочку отбывания наказания в связи с участием в военных действиях и в дальнейшем либо освободить сразу, либо заменить им наказание на более мягкое. День, проведенный в спецоперации, предлагается засчитывать за десять дней лишения свободы. В случае причинения вреда здоровью вопрос о дальнейшем отбывании наказания и его смягчении будет решать суд.


– Отсрочку от отбывания наказания для участия в специальной военной операции предлагается предоставлять осужденным, которые отбывают наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части, принудительных работ или лишения свободы, при условии добровольного их согласия, – пояснил Толкачев. – Не смогут воспользоваться отсрочкой граждане, осужденные за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних до 14 лет и ряд других тяжких уголовных правонарушений.

Спикер добавил, что привлечение осужденных к участию в СВО и других военных действиях позволит усилить численность армии России.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: мобилизация спецоперация Украина
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