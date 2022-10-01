В России подписан указ об осеннем призыве 120 тысяч человек с 1 ноября

11:15, 01 окт 2022

Президент России Владимир Путин подписал указ о сроках осеннего призыва. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации президента 30 сентября и вступил в силу со дня опубликования.







Из указа следует, что призыв в 2022 году планируется провести в период с 1 ноября по 31 декабря 2022 года. Он распространится на граждан в возрасте от 18 до 27 лет, которые не находятся в запасе. Общее число призывников составит 120 тысяч человек.



Увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек, следует осуществить с 1 октября 2022 года, сказано в документе.

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