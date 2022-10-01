Радий Хабиров навестил мобилизованных резервистов

18:14, 01 окт 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров навестил в Саратовской области мобилизованных для участия в военной спецоперации резервистов. Он проверил, в каких условиях живут более двух тысяч башкортостанцев, который целый месяц будут проходить здесь боевое слаживание.







По словам Радия Хабирова, сейчас главная задача властей – максимально помочь ребятам обустроить быт, наладить питание и многое другое.



- Особо благодарю Романа Викторовича Бусаргина, губернатора Саратовской области, который принял наших ребят, - прокомментировал Радий Хабиров. - Они для него родные. И он все делает для них.



Глава Башкирии отмечает, что первое время мобилизованным было непросто. Но сейчас здесь царит определенный порядок.





- Наши парни проходят слаживание в пяти регионах, - сообщил Радий Хабиров. - И во всех них сегодня мы работаем, там члены моей команды. Важно: первое – решение бытовых вопросов. Второе – помощь семьям мобилизованных.



Глава региона также добавил, что в скором времени обязательно увидится с ними снова, когда лично повезет им гуманитарную помощь в зону военной спецоперации.

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Фото: соцсети Радия Хабирова