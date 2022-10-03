Башкирия будет регулярно отправлять посылки мобилизованным

09:36, 03 окт 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров и руководство республики выехали в пять регионов России, где проводится боевое слаживание. Они привезли бойцам продукты питания, средства гигиены, бытовые принадлежности, палатки, одежду и посылки от родных.







Как прокомментировал Глава Башкирии, он договорился с командирами, что такие грузы будут регулярными. Так, в воинские части, где в настоящее время находятся наши солдаты, из республики будут регулярно ходить фуры с необходимыми грузами. Список нужных ребятам вещей сформируют советники Радия Хабирова по вопросам взаимодействия с военнослужащими. Такая же работа уже налажена с батальонами имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова.





— Мы будем заботиться и о ваших семьях. Для этого развернули «шаймуратовский штаб», куда все ваши родные и близкие могут обращаться с возникающими вопросами, — отметил руководитель региона. — Мы сделаем все, что сможем для их решения. Ваши семьи будут чувствовать себя хорошо!

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Фото: социальные сети Радия Хабирова