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Главе Башкирии не доложили о проблемах с отоплением

Главе Башкирии не доложили о проблемах с отоплением

14:04, 03 окт 2022

На оперативном совещании Радий Хабиров остался недоволен докладом исполняющего обязанности министра ЖКХ Башкирии.



Все дело в том, что Юрий Палтусов обошел стороной тему старта отопительного сезона в республике. Глава региона попросил назвать конкретные даты. Кроме того, Радий Хабиров потребовал ведомство предоставить ему служебную записку завтра же, 4 октября, с данными не только о запуске, но и о проблемах. Помимо прочего, недочеты должна завизировать глава ЦУРа Елена Прочаковская.


«У меня нет слов, честно говоря. А что МинЖКХ не хочет доложить, как там с пуском тепла? У нас там все хорошо? Спасибо, что владеете информацией, тем не менее назовите дату, когда во всех муниципалитетах, во всех МКД будет тепло! Письменно мне завтра доложить о подключении с указанием всех проблем», – сказал Радий Хабиров.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович ЖКХ отопление
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