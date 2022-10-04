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В СВО на Украине участвуют 24 муниципальных депутата из Башкирии

В СВО на Украине участвуют 24 муниципальных депутата из Башкирии

10:57, 04 окт 2022

Спикер парламента РБ Константин Толкачев сообщил о том, что 24 муниципальных депутата из Башкирии в качестве добровольцев принимают участие в специальной военной операции на Украине.



Кроме того, председатель Госсобрания сообщил, что несколько депутатов Курултая также высказали желание отправиться на СВО, однако в данный момент «этот вопрос не может быть решен оперативно», так как «снятие бронирования предполагает определенные юридические действия».

— Сейчас мы готовим необходимые документы для ускорения данной процедуры с тем, чтобы депутаты могли беспрепятственно проходить боевую подготовку и принимать непосредственное участие в военных действиях. Здесь, в тылу, депутаты нужны, но на поле боя они нужны не меньше, — рассказал Константин Толкачев.


Спикер парламента также отметил, что депутаты держат на контроле условия, в которых находятся мобилизованные жители Башкирии: следят за тем, чтобы новобранцы ни в чем не нуждались, держат связь с командованием, помогают личными средствами.

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Источник: proural.info
Теги: спецоперация мобилизация добровольцы Украина
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