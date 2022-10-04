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В СВО на Украине участвуют 24 муниципальных депутата из Башкирии

В СВО на Украине участвуют 24 муниципальных депутата из Башкирии

15:23, 04 окт 2022

В проведении специальной военной операции на территории Украины принимают участие муниципальные депутаты Башкирии. Об этом сообщил председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев. Среди депутатов республиканского парламента также есть желающие служить Родине на поле боя. С них уже начали снимать брони. Правда, в ведомстве не стали уточнять, кто именно изъявил желание отдать долг Отчизне.



— Снятие бронирования предполагает определенные юридические действия, этот вопрос не может быть оперативно решен только на основании желания депутата. Сейчас мы готовим необходимые документы для ускорения данной процедуры, с тем чтобы депутаты могли беспрепятственно проходить боевую подготовку и принимать непосредственное участие в военных действиях. Здесь, в тылу, депутаты нужны, но на поле боя они нужны не меньше, — сообщил Толкачев.


Спикер Госсобрания напомнил, что парламентарии держат на контроле условия пребывания жителей республики, призванных в рамках частичной мобилизации и проходящих боевое слаживание на территории различных воинских частей. Так, депутаты Салават Хусаинов и Марат Шафиков посетили воинскую часть в Саратове.



— Для новобранцев были закуплены различные устройства и необходимый инвентарь, — рассказал Константин Толкачев. — Бойцам были переданы посылки родных, а также закупленные на благотворительные средства предметы быта, гигиенические принадлежности и многое другое, что может понадобиться им в период пребывания в учебной части. С воинскими частями налажена прямая связь. В любой ситуации их командование может оперативно выйти на руководство республики, депутатов и быстро решить возникающие вопросы.

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Источник: ufa1.ru
Теги: спецоперация мобилизация Украина
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