Вице-премьер правительства Башкирии Алан Марзаев стал дедушкой

09:08, 05 окт 2022

Вице-премьер правительства Башкортостана Алан Марзаев стал дедушкой. О том, что его единственная дочь подарила внука, он сообщил на своих страницах в соцсетях.







«Когда в осетинской семье рождается мальчик, значит, в семье стало больше на одного мужчину — воина. Моя единственная дочь подарила мне внука, я стал — дедом. Неожиданно пришла старость. Пусть новорождённый, прежде всего, будет угоден Богу и благословлён им. И да вырастет он смелым, храбрым и достойным потомком своих предков! Приятная новость, так что живём и работаем дальше!» — написал Алан Марзаев.



К своему посту чиновник прикрепил семейную фотографию со свадьбы дочери.

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