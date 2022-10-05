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Вице-премьер правительства Башкирии Алан Марзаев стал дедушкой

Вице-премьер правительства Башкирии Алан Марзаев стал дедушкой

09:08, 05 окт 2022

Вице-премьер правительства Башкортостана Алан Марзаев стал дедушкой. О том, что его единственная дочь подарила внука, он сообщил на своих страницах в соцсетях.



«Когда в осетинской семье рождается мальчик, значит, в семье стало больше на одного мужчину — воина. Моя единственная дочь подарила мне внука, я стал — дедом. Неожиданно пришла старость. Пусть новорождённый, прежде всего, будет угоден Богу и благословлён им. И да вырастет он смелым, храбрым и достойным потомком своих предков! Приятная новость, так что живём и работаем дальше!» — написал Алан Марзаев.

К своему посту чиновник прикрепил семейную фотографию со свадьбы дочери. 

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Марзаев Алан Викторович
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