В Башкирии депутаты обратились в УФАС из-за роста цен на военное обмундирование

09:47, 06 окт 2022

Председатель Госсобрания – Курултая Башкирии Константин Толкачев направил обращение в адрес руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Башкирии Андрея Хомякова из-за роста цен на спецодежду, обмундирование, термобелье, спальные мешки, снаряжение, а также медицинские изделия и лекарственные препараты первой необходимости.







По словам Константина Толкачева, за неделю в адрес депутатов поступило большое количество обращений, в которых говорилось о значительном росте цен на предметы армейской экипировки.

«Очевидно, что цены поднялись в ответ на скачок спроса, вызванного сборами мобилизованных граждан. Да, существуют законы рынка. Но еще есть жажда наживы, которая порой выходит за все мыслимые пределы. Мы обратились в антимонопольную службу с просьбой проанализировать республиканский рынок и принять меры антимонопольного реагирования в ответ на недобросовестные действия отдельных продавцов, допускающих на фоне возросшего спроса необоснованный рост цен», - добавил Константин Толкачев.





Спикер парламента также отметил, что при необходимости депутаты и региональное управление ФАС России обсудят предложения по совершенствованию антимонопольного законодательства и подготовят соответствующие законопроекты.

«В ближайшее время совместно с Министерством торговли и услуг проведем рабочее совещание, – сказал Константин Толкачев. – Пригласим руководителей торговых предприятий, которые реализуют данный спектр товаров. Будем разбираться и принимать меры».

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