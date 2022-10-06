Путин изменил правила получения отсрочки от мобилизации

11:32, 06 окт 2022

На официальном интернет-портале правовой информации появился текст указа Владимира Путина, который корректирует список тех, кто получает отсрочку от мобилизации.







Документ президент России подписал накануне, 5 октября, о чем сообщил на встрече с финалистами и победителями конкурса «Учитель года». Указ вступил в силу со дня подписания. Он распространяется на правоотношения, которые возникли с 21 сентября.





Согласно указу, отсрочку получают сразу несколько категорий граждан. Во-первых, студенты очной и вечерней форм обучения. Во-вторых, ученики образовательных и научных организаций, имеющих госаккредитацию, сюда же вошли ординаторы, ассистенты-стажеры. Далее идут те, кто обучается по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. Также отсрочку получают студенты, которые занимаются на территориях инновационных научно-технологических центров. Помимо прочего, от призыва освобождаются воспитанники и духовных образовательных организаций, которые готовят служителей и религиозный персонал.

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