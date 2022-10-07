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Владимир Путин 7 октября отмечает свое 70-летие

Владимир Путин 7 октября отмечает свое 70-летие

09:25, 07 окт 2022

Сегодня, 7 октября, президент России Владимир Путин отмечает юбилей. Главе государства исполнилось 70 лет.

В свой день рождения президент будет работать в Санкт-Петербурге и проведёт множество телефонных разговоров.



Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. В 1975 году Путин окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ) им. А. А. Жданова по кафедре международного права. Прошел курсы переподготовки оперативного состава комитета государственной безопасности в Ленинграде и Москве при Высшей школе КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского. В 1985 году окончил Краснознаменный институт КГБ СССР им. Ю. В. Андропова.

16 августа 1999 года Владимир Путин был утвержден в должности премьер-министра.

С 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года он занимал должность и.о. президента РФ. 26 марта 2000 год Владимир Путин победил на президентских выборах. Инаугурация нового главы государства состоялась 7 мая 2000 года.


14 марта 2004 года он был избран на второй срок. 7 мая 2004 года Владимир Путин вступил в должность сроком на 4 года. В 2008 году президентом страны был избран первый вице-премьер России Дмитрий Медведев.

С 8 мая 2008 года по 7 мая 2012 года нынешний президент занимал должность председателя правительства РФ.

В 2008-2012 годах был председателем Всероссийской политической партии «Единая Россия».

4 марта 2012 года Владимир Путин был вновь избран президентом России. Срок полномочий главы государства с 2012 года был увеличен до 6 лет.


С 12 июня 2013 года возглавляет общественное движение Общероссийский народный фронт (ОНФ).

18 марта 2018 года был переизбран на пост президента РФ. 7 мая 2018 года Владимир Путин вступил в должность президента сроком на 6 лет.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба президента России
Теги: Путин Владимир Владмирович юбилей
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