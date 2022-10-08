Глава Башкирии после хоккейного матча с олигархами ляжет на операцию

22:45, 08 окт 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров получил серьёзную травму колена, играя в хоккей. Об этом он рассказал сегодня, 8 октября, на мобилизационном совещании с главами муниципалитетов. Чиновник отметил, что ему предстоит операция.







— Я хромаю, получил спортивную травму на хоккее. Неприятная травма, колено довольно сильно повреждено. Мне предстоит операция, я ее проведу после 11 октября (в этот день отмечают День республики, — прим.ред.) Где-то на два-три дня я из эфира выпаду, но надолго с вами прощаться не буду. В хоккей мы поиграем еще раз, и отомстим нашим обидчикам, — заявил Хабиров.



Ранее мы сообщали, что наши коллеги из издания «Пруфы» сообщают, что это случилось в ходе товарищеского матча между командами чиновников Башкирии и крупной энергетической компанией «ИНТЕРАО», возглавляемой братьями-олигархами Ковальчуками.





— Радий Хабиров во главе делегации правительства Башкирии посетил российскую агропромышленную выставку «Золотая осень». Однако, как это обычно бывает, были запланированы и другие неформальные встречи. Одна из них состоялась в рамках хоккейного матча, главные участники которого должны были обсудить вопросы финансового характера. Встреча была омрачена серьезной травмой Радия Фаритовича, которого, как нам сообщили, увезли с территории ледовой арены в ближайшую больницу в карете скорой помощи, — рассказали в издании.

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