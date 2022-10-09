Глава Башкирии поручил обеспечить мобилизованных всем необходимым

14:17, 09 окт 2022

Мобилизованные солдаты и офицеры из Башкирии должны быть обеспечены всем необходимым. Такое распоряжение дал глава региона Радий Хабиров главам городов и районов.







По его словам, практически все руководители муниципалитетов выезжали на места боевого слаживания. Туда они привезли посылки с вещами и продуктами для мобилизованных.



– Теперь надо сосредоточить усилия на снабжении мобилизованных солдат и офицеров всем необходимым – от одежды до медицинских аптечек, что может им пригодиться во время выполнения задач спецоперации, - сказал Радий Хабиров.



Глава Башкирии напомнил, что во всех муниципалитетах республики сегодня действует волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова партии «Единая Россия». Его создали специально, чтобы оказывать помощь семьям добровольцев и резервистов.





Туда можно обратиться ежедневно с 9:00 до 18:00 по телефону: 8-800-201-89-03. Также все желающие могут отправить посылку с личными вещами участникам военной спецоперации в волонтерских штабах местных отделений партии.



Отдельно на совещании было отмечено, что в местах боевых слаживаний работают представители отделов ЗАГС и нотариусов. Там мобилизованные резервисты могут вступить в законные отношения со своими вторыми половинками.

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Фото: пресс-служба Главы РБ