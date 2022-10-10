Заместитель премьер-министра Башкирии рассказал о своем прохождении боевого слаживания

14:03, 10 окт 2022

Первый заместитель премьер-министра Башкирии Азат Бадранов рассказал в соцсетях о том, как проходит его боевое слаживание.







Как оказалось, вице-премьер правительства остается в Уфе вместе со своей группой. В столице Башкирии воины проходят огневую подготовку, изучают топографию и тактическую медицину. По словам Азата Бадранова, его группа готовится к отправке в зону СВО в конце октября или начале ноября. Вице-премьер правительства Башкирии выразил уверенность, что подобные навыки стоит приобрести не только тем, кто уже призван. По словам Азата Бадранова, в России стоит ожидать вторую волну мобилизации.



«Очевидно, что вторая волна частичной мобилизации не за горами. И к этому нужно готовиться. Вырабатывать навыки и умения, которые пригодятся на передовой. Знаю, что определенная часть наших жителей уже озаботилась этим вопросом. Например, в минувшие выходные Салават Нафиков и Ренат Хилажев организовали двухдневные курсы выживания на территории аэродрома «Первушино», – написал Бадранов.





Напомним, 29 сентября стало известно, что вице-премьер Башкирии решил уйти добровольцем для участия в СВО. Глава республики поддержал своего коллегу и друга. Известно, что с 3 октября Азат Бадранов проходит боевое слаживание.

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