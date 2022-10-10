Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Заместитель премьер-министра Башкирии рассказал о своем прохождении боевого слаживания

Заместитель премьер-министра Башкирии рассказал о своем прохождении боевого слаживания

14:03, 10 окт 2022

Первый заместитель премьер-министра Башкирии Азат Бадранов рассказал в соцсетях о том, как проходит его боевое слаживание.



Как оказалось, вице-премьер правительства остается в Уфе вместе со своей группой. В столице Башкирии воины проходят огневую подготовку, изучают топографию и тактическую медицину. По словам Азата Бадранова, его группа готовится к отправке в зону СВО в конце октября или начале ноября. Вице-премьер правительства Башкирии выразил уверенность, что подобные навыки стоит приобрести не только тем, кто уже призван. По словам Азата Бадранова, в России стоит ожидать вторую волну мобилизации.

«Очевидно, что вторая волна частичной мобилизации не за горами. И к этому нужно готовиться. Вырабатывать навыки и умения, которые пригодятся на передовой. Знаю, что определенная часть наших жителей уже озаботилась этим вопросом. Например, в минувшие выходные Салават Нафиков и Ренат Хилажев организовали двухдневные курсы выживания на территории аэродрома «Первушино», – написал Бадранов.


Напомним, 29 сентября стало известно, что вице-премьер Башкирии решил уйти добровольцем для участия в СВО. Глава республики поддержал своего коллегу и друга. Известно, что с 3 октября Азат Бадранов проходит боевое слаживание.

Читайте также:

Первый вице-премьер Башкирии Азат Бадранов отправился на СВО в качестве добровольца
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: мобилизация спецоперация Бадранов Азат
Читайте также

Азат Бадранов назначен первым заместителем Премьер-министра Правительства Башкирии
Политика в Башкирии
Азат Бадранов назначен первым заместителем Премьер-министра Правительства Башкирии
Первый вице-премьер Башкирии Азат Бадранов отправился на СВО в качестве добровольца
Политика в Башкирии
Первый вице-премьер Башкирии Азат Бадранов отправился на СВО в качестве добровольца
Новым премьер-министром правительства Башкирии стал Рустэм Марданов
Политика в Башкирии
Новым премьер-министром правительства Башкирии стал Рустэм Марданов
Азат Бадранов заявил, что сокращения студентов и преподавателей БашГУ и УГАТУ не предполагается
Образование в Башкирии
Азат Бадранов заявил, что сокращения студентов и преподавателей БашГУ и УГАТУ не предполагается


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: