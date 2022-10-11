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Глава Башкирии подписал указ о новых мерах поддержки семей мобилизованных

Глава Башкирии подписал указ о новых мерах поддержки семей мобилизованных

15:53, 11 окт 2022

Сегодня, 11 октября, глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных на спецоперацию. Об этом руководитель региона сообщил на концерте, посвященном Дню республики.



Теперь помимо федеральных гарантий у военных из Башкирии и их семей будет еще более 30 льгот.


«Они [льготы] касаются зачисления в детский сад, оплаты ухода за ребенком, предоставления детского питания, бесплатного проезда на общественном транспорте, путевок в детские оздоровительные лагеря, обеспечение школьников и студентов колледжей горячим питанием. Пожилые родственники, инвалиды смогут воспользоваться бесплатными социальными услугами на дому. Семьям мобилизованных будут облегчены условия программы „Жилстройсбережения“ и предоставлена возможность купить жилье через фонд развития жилищного строительства по цене ниже рыночной. Я твердо заверяю, что все эти меры будут выполнены», - сказал Радий Хабиров.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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