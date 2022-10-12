Глава Чечни поздравил жителей Башкирии с Днем республики

10:10, 12 окт 2022

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил жителей Башкирии с прошедшим Днем республики. Пожелания он написал в своем телеграм-канале.







«Делегация из Чеченской Республики приняла участие в торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню республики. Члены делегации передали мои искренние поздравления дорогому БРАТУ, Главе Республики Башкортостан Радию Хабирову, а также всем жителям этого замечательного края», - написал Рамзан Кадыров.



Он отметил, что ему было приятно услышать от Радия Хабирова слова благодарности. Также Рамзан Кадыров подчеркнул, что на открывшемся вчера в Уфе памятнике Герою РФ Минигали Шаймуратову запечатлен образ чеченского военного, Героя СССР Хансулпана Дачиева.





«Выражаю искреннюю признательность властям Башкортостана за высокое уважение к героям нашего народа! <…> Я поздравляю Радия Фаритовича и всех жителей Башкортостана с Днем республики! Уверен, что с таким грамотным руководителем и настоящим патриотом нашей Отчизны регион достигнет больших высот во всех значимых направлениях. Искренне желаю вам благополучия, счастья и плодотворной работы во благо нашей Родины – России!» - заключил Рамзан Кадыров.

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Фото: chechnya.gov.ru