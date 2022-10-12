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Советник Главы Башкирии прибыл на место дислокации батальона имени Доставалова

Советник Главы Башкирии прибыл на место дислокации батальона имени Доставалова

18:06, 12 окт 2022

Советник главы Башкирии Радия Хабиров по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов прибыл на место дислокации добровольческого батальона имени героя России Александра Доставалова в зоне специальной военной операции. Об этом в своих соцсетях 12 октября сообщил руководитель региона.



– Первым делом посетили госпиталь. Наших ребят там уже нет – те, кто получили ранения и контузии, отказались от госпитализации и после медпомощи вернулись на боевые позиции, – написал Хабиров.

Ранее Жителям Башкирии рассказали о сроках подготовки и переподготовки мобилизованных граждан. Проект «Объясняем. Башкортостан» сообщил, сколько времени призванные военнослужащие пробудут в местах боевого слаживания.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: спецоперация батальон Доставалова
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