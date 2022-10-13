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Рустам Хазиев назначен начальником управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей

Рустам Хазиев назначен начальником управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей

11:32, 13 окт 2022

Начальником управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей администрации Уфы назначен Рустам Хазиев. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Рустам Хазиев родился в селе Старобалтачево Балтачевского района в 1991 году. Имеет высшее образование по специальности «Юриспруденция».

В 2013 году работал следователем ОМВД России по Кушнаренковскому району, далее по Балтачевскому району. Затем занимал должность следователя главного следственного управления МВД по РБ.

До назначения работал заместителем директора по экономике МУП «Управление инфраструктурой транспорта».
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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа
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