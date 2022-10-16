Володин обозначил сроки окончания мобилизации в России

11:31, 16 окт 2022

Частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель. Она должна пройти в соответствии с российскими законами. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.



«Частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил важность проведения мобилизационных мероприятий в соответствии с федеральными законами, указами президента РФ, нормативными актами. Володин отметил необходимость сделать так, чтобы проведение частичной мобилизации выполнила все поставленные задачи и цели.



Ранее сообщалось о том, что в США испугались ядерной войны с Россией из-за действий Байдена.



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