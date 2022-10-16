Главе Башкирии сделали операцию на колено после травмы, полученной во время игры в хоккей
15:27, 16 окт 2022
Радию Хабирову сделали операцию после серьезной травмы ноги. Об этом он сообщил сегодня, 16 октября, в своих соцсетях.
Глава Башкирии поблагодарил врачей.
— Спасибо врачам нашей БСМП, колено починили. Предстоит реабилитация, немного буду хромать, — сообщил Хабиров.
Глава региона отметил, что завтра выходит на работу.
Напомним, Радий Хабиров получил серьезную травму ноги, играя в хоккей. По данным издания «Пруфы», это случилось в ходе товарищеского матча между командами чиновников Башкирии и крупной энергетической компанией «ИНТЕРАО», возглавляемой братьями-олигархами Ковальчуками. Сам Хабиров ранее сообщал, что операцию ему проведут после Дня республики.