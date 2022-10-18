Путин пока не планирует подписывать указ об окончании частичной мобилизации
15:32, 18 окт 2022
В Кремле рассказали, что, хотя отдельные регионы уже констатируют, что мобилизационное задание выполнено, указа президента РФ об окончании частичной мобилизации пока нет.
— Минобороны для каждого региона установило мобилизационные показатели по численности. Регионы констатируют, что мобилизационное задание выполнено. Сам процесс частичной мобилизации уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились. Что касается президентского указа — в настоящий момент его нет. Мы будем вас информировать, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Также Дмитрий Песков ответил на вопрос, могут ли в рамках указа президента быть установлены новые пороги по количеству мобилизованных.
— Там не может идти речи о превышении общего количества, как сформулировано в указе, до 300 тысяч человек, — ответил пресс-секретарь президента.
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