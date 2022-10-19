Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Депутаты от "Единой России" не поддержали отсрочку от мобилизации для многодетных отцов

Депутаты от "Единой России" не поддержали отсрочку от мобилизации для многодетных отцов

09:19, 19 окт 2022

Депутаты Госдумы от «Единой России» не поддержали поправки в законопроект, который освобождал от мобилизации отцов троих и более детей, отцов детей-инвалидов и единственных детей.



Депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева в своем Telegram-канале показала итоги голосования. За принятие поправок проголосовало 110 депутатов — это представители партий «Новые люди», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Еще три депутата воздержали, а 337 предпочли вообще не голосовать.

Из-за такого шага правящей партии голосование не получило кворум. Теперь КПРФ попробует провести его через региональные власти, чтобы в случае поддержки вынести его сразу на первое чтение в Государственной Думе.


На данный момент действует приказ Генштаба по которому многодетные отцы получают отсрочку. Но в Башкирии родные мобилизованных жалуются, что военкоматы продолжают призывать отцов трех детей.

Читайте также:

Военком Башкирии впервые рассказал об ошибках в ходе мобилизации
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: news102.ru
Теги: мобилизация единая россия многодетные семьи
Читайте также

Минобороны РФ дало отсрочку от мобилизации отцам трех детей
Общество в Башкирии
Минобороны РФ дало отсрочку от мобилизации отцам трех детей
Военкоматам запретили мобилизовывать отцов трех и более детей
Общество в Башкирии
Военкоматам запретили мобилизовывать отцов трех и более детей
Власти Башкирии объяснили, почему в республике не действует отсрочка от мобилизации для отцов троих детей
Политика в Башкирии
Власти Башкирии объяснили, почему в республике не действует отсрочка от мобилизации для отцов троих детей
Депутаты башкирского Курултая приняли поправки в Конституцию по WhatsApp
Политика в Башкирии
Депутаты башкирского Курултая приняли поправки в Конституцию по WhatsApp


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: