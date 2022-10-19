Депутаты от "Единой России" не поддержали отсрочку от мобилизации для многодетных отцов

09:19, 19 окт 2022

Депутаты Госдумы от «Единой России» не поддержали поправки в законопроект, который освобождал от мобилизации отцов троих и более детей, отцов детей-инвалидов и единственных детей.







Депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева в своем Telegram-канале показала итоги голосования. За принятие поправок проголосовало 110 депутатов — это представители партий «Новые люди», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Еще три депутата воздержали, а 337 предпочли вообще не голосовать.



Из-за такого шага правящей партии голосование не получило кворум. Теперь КПРФ попробует провести его через региональные власти, чтобы в случае поддержки вынести его сразу на первое чтение в Государственной Думе.





На данный момент действует приказ Генштаба по которому многодетные отцы получают отсрочку. Но в Башкирии родные мобилизованных жалуются, что военкоматы продолжают призывать отцов трех детей.

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