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Александр Сидякин может стать депутатом Госдумы

Александр Сидякин может стать депутатом Госдумы

11:27, 19 окт 2022

Экс-руководитель администрации главы Башкирии, руководитель центрального исполкома (ЦИК) «Единой России» Александр Сидякин может получить мандат депутата Госдумы. Как уточняют «Ведомости», мандат освободился после смерти депутата «Единой России» Николая Петрунина.



Издание, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что передача мандата Сидякину «действительно обсуждается». При этом он, вероятнее всего, сохранит свою должность руководителя ЦИК партии. 

Однако другой источник утверждает, что помимо экс-руководителя администрации главы РБ, есть еще и другой кандидат на вакантное место –руководитель центрального межрегионального координационного совета «Единой России» Андрей Парфенов. Ранее он баллотировался в Госдуму от Самарской области.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Сидякин Александр Геннадьевич депутат госдума
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