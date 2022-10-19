Замглавы Куюргазинского района Башкирии получил выговор
12:21, 19 окт 2022
Прокуратура объявила выговор муниципальному служащему Куюргазинского района. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Речь идет о первом заместителе главы администрации по сельскому хозяйству Урале Ибрагимове. Чиновника назначили на должность в апреле минувшего года.
По результатам проверки сотрудники ведомства установили, что муниципальный служащий скрыл данные о своей родной сестре, работавшей в одной из школ. Чиновник пытался добиться от руководства крупного предприятия Куюргазинского района присвоения мужу родственницы звания заслуженного работника сельского хозяйства. Кроме того, жена замглавы муниципалитета занимала должность в отделе образования.
— Несмотря на возникший конфликт интересов, должностное лицо не приняло мер по его урегулированию. Прокуратура внесла в адрес главы муниципалитета представление, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.