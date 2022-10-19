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Замглавы Куюргазинского района Башкирии получил выговор

Замглавы Куюргазинского района Башкирии получил выговор

12:21, 19 окт 2022

Прокуратура объявила выговор муниципальному служащему Куюргазинского района. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Речь идет о первом заместителе главы администрации по сельскому хозяйству Урале Ибрагимове. Чиновника назначили на должность в апреле минувшего года.



По результатам проверки сотрудники ведомства установили, что муниципальный служащий скрыл данные о своей родной сестре, работавшей в одной из школ. Чиновник пытался добиться от руководства крупного предприятия Куюргазинского района присвоения мужу родственницы звания заслуженного работника сельского хозяйства. Кроме того, жена замглавы муниципалитета занимала должность в отделе образования.


— Несмотря на возникший конфликт интересов, должностное лицо не приняло мер по его урегулированию. Прокуратура внесла в адрес главы муниципалитета представление, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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Источник: proural.info
Фото: соцсети Урала Ибрагимова
Теги: Куюргазинский район
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