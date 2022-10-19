Путин сообщил, сколько будут получать мобилизованные

17:22, 19 окт 2022

Президент России Владимир Путин сегодня, 19 октября, на заседании Совета безопасности страны назвал сумму, которую ежемесячно будут получать мобилизованные. Так, каждый рядовой после зачисления на службу будет получать по 195 тысяч рублей в месяц.







«Все наши воины должны быть оснащены всем необходимым. Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть составит 195 тысяч рублей», – сообщил Путин.



Кроме того, президент страны поручил правительству оказывать социальную помощь родным мобилизованных – женам, детям.



Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырех новых регионах страны.

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