В Башкирии будет действовать уровень базовой готовности

19:12, 19 окт 2022

Башкирия вошла в перечень регионов России, где вводится уровень базовой готовности. Информация об этом содержится в Указе президента России в связи с введением военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он опубликован 19 октября.







Владимир Путин во время собрания Совета безопасности объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. В связи с этим было принято еще несколько решений. Руководителей всех регионов президент наделил особыми полномочиями.



— Высшие должностные лица субъектов федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержания общественного порядка, — отметил Владимир Путин.



По его словам, в каждом субъекте ситуация разная, поэтому в указе предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски.





Регион получил уровень базовой готовности наравне с большинством других. Руководитель такого региона должен создать оперативный штаб.



— Режим, в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов РФ осуществляют полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения, — говорится в указе.



Также там перечислено, что органы исполнительной власти должны:









усилить охрану общественного порядка и обеспечить общественную безопасность, охрану военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирования транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;



ввести особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

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