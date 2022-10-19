Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

В Башкирии будет действовать уровень базовой готовности

В Башкирии будет действовать уровень базовой готовности

19:12, 19 окт 2022

Башкирия вошла в перечень регионов России, где вводится уровень базовой готовности. Информация об этом содержится в Указе президента России в связи с введением военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он опубликован 19 октября.



Владимир Путин во время собрания Совета безопасности объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. В связи с этим было принято еще несколько решений. Руководителей всех регионов президент наделил особыми полномочиями.

— Высшие должностные лица субъектов федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержания общественного порядка, — отметил Владимир Путин.

По его словам, в каждом субъекте ситуация разная, поэтому в указе предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски.


Регион получил уровень базовой готовности наравне с большинством других. Руководитель такого региона должен создать оперативный штаб.

— Режим, в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов РФ осуществляют полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения, — говорится в указе.

Также там перечислено, что органы исполнительной власти должны:



усилить охрану общественного порядка и обеспечить общественную безопасность, охрану военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирования транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;


ввести особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

Читайте также:

Путин подписал указ о введении военного положения в новых регионах
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Теги: Башкирия
Читайте также

Путин подписал указ о введении военного положения в новых регионах
Политика в Башкирии
Путин подписал указ о введении военного положения в новых регионах
Опубликован список критериев, по которым Путин будет оценивать эффективность работы Радия Хабирова
Политика в Башкирии
Опубликован список критериев, по которым Путин будет оценивать эффективность работы Радия Хабирова
Путин объявил в России выходные на следующей неделе
Политика в Башкирии
Путин объявил в России выходные на следующей неделе
В России объявлены нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября
Политика в Башкирии
В России объявлены нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: