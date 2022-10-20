В Башкирии создали оперативный штаб, чтобы выполнить указ Путина

09:51, 20 окт 2022

В Башкирии создали оперативный штаб для реализации указа Владимира Путина. Радий Хабиров подписал свой указ.



В соответствии с документом в состав штаба, который возглавил Радий Хабиров, вошли руководители министерств и ведомств, оперативных служб и силовых структур, а также организаций региона.







К полномочиям Хабирова относятся защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, удовлетворение потребностей Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований.



— Кроме того, указ позволяет принимать дополнительные меры обеспечения общественного порядка, вводить особые режимы работы ряда инфраструктурных объектов, в том числе в сфере транспорта, связи, энергетики, — рассказали в пресс-службе Хабирова.





Сам глава региона отметил, что для него лично ключевая задача — обеспечение стабильности экономики и общественно-политической ситуации, выполнение социальных обязательств.



— После начала специальной военной операции мы создали штаб по обеспечению устойчивости экономики и социальной сферы. Он у нас до сих пор работает. Мы проводим его не так часто, потому что прошли основную волну санкционного давления. Состояние экономики Башкортостана позволяет нам работать в плановом режиме, — пояснил Хабиров.

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Фото: glavarb