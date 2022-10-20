Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

В Башкирии создали оперативный штаб, чтобы выполнить указ Путина

В Башкирии создали оперативный штаб, чтобы выполнить указ Путина

09:51, 20 окт 2022

В Башкирии создали оперативный штаб для реализации указа Владимира Путина. Радий Хабиров подписал свой указ.

В соответствии с документом в состав штаба, который возглавил Радий Хабиров, вошли руководители министерств и ведомств, оперативных служб и силовых структур, а также организаций региона.



К полномочиям Хабирова относятся защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, удовлетворение потребностей Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований.

— Кроме того, указ позволяет принимать дополнительные меры обеспечения общественного порядка, вводить особые режимы работы ряда инфраструктурных объектов, в том числе в сфере транспорта, связи, энергетики, — рассказали в пресс-службе Хабирова.


Сам глава региона отметил, что для него лично ключевая задача — обеспечение стабильности экономики и общественно-политической ситуации, выполнение социальных обязательств.

— После начала специальной военной операции мы создали штаб по обеспечению устойчивости экономики и социальной сферы. Он у нас до сих пор работает. Мы проводим его не так часто, потому что прошли основную волну санкционного давления. Состояние экономики Башкортостана позволяет нам работать в плановом режиме, — пояснил Хабиров.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: glavarb
Теги: Хабиров Радий Фаритович указ
Читайте также

В Башкирии из-за санкций Запада создали специальный оперштаб
Политика в Башкирии
В Башкирии из-за санкций Запада создали специальный оперштаб
В Башкирии будет действовать уровень базовой готовности
Политика в Башкирии
В Башкирии будет действовать уровень базовой готовности
В Башкирии создали Штаб по восстановлению прав обманутых дольщиков
Политика в Башкирии
В Башкирии создали Штаб по восстановлению прав обманутых дольщиков
Хабиров подписал указ о преобразовании трех Госкомитетов региона в Министерства
Политика в Башкирии
Хабиров подписал указ о преобразовании трех Госкомитетов региона в Министерства


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: