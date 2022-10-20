Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Зеленский ввел санкции против Радия Хабирова и Элвина Грея

Зеленский ввел санкции против Радия Хабирова и Элвина Грея

19:04, 20 окт 2022

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности о санкциях против 2,5 тысяч физлиц и 1,4 тысяч компаний, пишет РБК.



Под санкции в частности попали глава Башкирии Радий Хабиров и его советник, певец Радик Юльякшин известный как Элвин Грей. В отношении главы региона санкции введены на 10 лет, в отношении Юльякшина — на 5 лет. В отношении главы региона прекращаются торговые операции, полеты и перевозки по Украины, выведение капиталов, остановка экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества и блокировка активов при наличии.

В санкционный список Украины попали также директор сервисной компании «Авиа-Клин» в Уфимском районе Винер Шакиров, бывшие депутаты Госдумы от Башкирии Ильдар Бикбаев, Алексей Изотов, Фарит Ганиев, Рамзил Ишсарин, Инга Юмашева, действующий депутат ГД от республики, экс-мэр Уфы Павел Качкаев.


В отношении юрлиц числятся башкирские компании ОДК «УМПО», КумАПП, «НефАЗ», авиакомпания «Лайт Эйр», сервисная компания «Авиа-Клин», башкирское производственное объединение «Прогресс», АО «Сырьевая компания», Учалинский горно-обогатительный комбинат, ООО «Казаякский карьер». В отношении УМПО, КумАППа и «НефАЗа» санкции введены на 10 лет, других компаний — на 5 лет.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович Элвин Грей Зеленский санкции
Читайте также

Владимир Зеленский ввел санкции против ректоров 6 вузов Башкирии
Политика в Башкирии
Владимир Зеленский ввел санкции против ректоров 6 вузов Башкирии
Зеленский пообещал наказать виновников конфликта в Донбассе
Политика в Башкирии
Зеленский пообещал наказать виновников конфликта в Донбассе
Зеленский заявил, что границы Украины останутся прежними
Политика в Башкирии
Зеленский заявил, что границы Украины останутся прежними
Элвин Грей снялся в передаче "Привет, Андрей!"
Общество в Башкирии
Элвин Грей снялся в передаче "Привет, Андрей!"


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: