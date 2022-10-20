Зеленский ввел санкции против Радия Хабирова и Элвина Грея

19:04, 20 окт 2022

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности о санкциях против 2,5 тысяч физлиц и 1,4 тысяч компаний, пишет РБК.







Под санкции в частности попали глава Башкирии Радий Хабиров и его советник, певец Радик Юльякшин известный как Элвин Грей. В отношении главы региона санкции введены на 10 лет, в отношении Юльякшина — на 5 лет. В отношении главы региона прекращаются торговые операции, полеты и перевозки по Украины, выведение капиталов, остановка экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества и блокировка активов при наличии.



В санкционный список Украины попали также директор сервисной компании «Авиа-Клин» в Уфимском районе Винер Шакиров, бывшие депутаты Госдумы от Башкирии Ильдар Бикбаев, Алексей Изотов, Фарит Ганиев, Рамзил Ишсарин, Инга Юмашева, действующий депутат ГД от республики, экс-мэр Уфы Павел Качкаев.





В отношении юрлиц числятся башкирские компании ОДК «УМПО», КумАПП, «НефАЗ», авиакомпания «Лайт Эйр», сервисная компания «Авиа-Клин», башкирское производственное объединение «Прогресс», АО «Сырьевая компания», Учалинский горно-обогатительный комбинат, ООО «Казаякский карьер». В отношении УМПО, КумАППа и «НефАЗа» санкции введены на 10 лет, других компаний — на 5 лет.

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