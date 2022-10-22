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Президент России подписал законы о поддержке мобилизованных

Президент России подписал законы о поддержке мобилизованных

21:40, 22 окт 2022

Президент России Владимир Путин подписал сразу два закона о поддержке мобилизованных владельцев малого и среднего бизнеса. Подробности сообщил проект «Объясняем. Башкортостан».



Так, согласно документам, предприниматели смогут сохранить управление своим бизнесом через доверенных лиц. При этом на передачу дел и оформление доверенностей дается пять рабочих дней.

Также предприниматели, взявшие ранее кредит на развитие бизнеса, смогут оформить кредитные каникулы. Кредитный договор должен быть заключен до дня их мобилизации. При этом подать документы на предоставление кредитных каникулах может сам мобилизованные учредитель бизнеса, либо человек, действующий по его доверенности. Кредитные каникулы начинаются со дня обращения либо с более ранней даты, указанной заемщиком, но не ранее 21 сентября текущего года, когда официально стартовала частичная мобилизация.


Кредитные каникулы можно оформить по любым кредитам и займам, которые были оформлены на ООО до момента мобилизации учредителя. После окончания мобилизации срок кредитных каникул продлевается еще на 90 дней. В период действия кредитных каникул проценты будут начисляться по ставке, определенной договором. После окончания каникул неуплаченные проценты будут включены в сумму основного долга, при этом срок кредита или займа будет продлен таким образом, чтобы периодичность и размер платежей остались прежними.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: kremlin.ru.
Теги: мобилизация спецоперация Путин Владимир Владмирович
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