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Глава Башкирии заявил о намерении направиться в зону СВО

Глава Башкирии заявил о намерении направиться в зону СВО

11:00, 24 окт 2022

Вчера поздно вечером, 23 октября, глава Башкирии Радий Хабиров заявил о намерении направиться в зону специальной военной операции. Об этом руководитель республики рассказал на своей личной странице в социальных сетях.



В своей публикаций Хабиров поведал о прибытии очередного гуманитарного конвоя из Башкирии в расположение добровольческих батальонов имени генерала Минигали Шаймуратова и майора Александра Достовалова.

Глава республики заверил, что данный гумконвой не последний. По его словам, скоро будет еще один будет.

– Часть необходимого ближе к зиме привезу сам. Мы обещали помогать нашим воинам, делаем максимум для этого, – написал в свое посте Радий Хабиров.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети Радия Хабирова
Теги: Хабиров Радий Фаритович сво спецоперация
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