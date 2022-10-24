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Глава Башкирии принял решение отозвать уже мобилизованных отцов троих детей

Глава Башкирии принял решение отозвать уже мобилизованных отцов троих детей

14:33, 24 окт 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение отозвать уже мобилизованных отцов, которые воспитывают троих детей в возрасте до 16 лет. Такую инициативу он озвучил на оперативном совещании в Центре управления республикой.



«Есть определенные разъяснения министерства обороны РФ. В этой связи я прошу вынести этот вопрос на сегодняшний мобилизационный штаб и принять решение. Давайте тех, я подчеркиваю, которые находятся в местах слаживания – Саратовской и Пензенской областях, Казани, и у кого есть трое детей до 16 лет, давайте все-таки их отзовем», – заявил Хабиров.

Руководитель региона добавил, что демобилизации будут подлежать около 200 человек. При этом, чтобы выполнить мобилизационный план, отозванных мужчин заменят другими людьми.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: мобилизация спецоперация Хабиров Радий Фаритович многодетные семьи
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