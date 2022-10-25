Что положено семьям мобилизованных из Башкирии: власти рассказали главное

12:05, 25 окт 2022

Региональные власти объяснили, как будут возвращать многодетных мобилизованных и какие льготы предоставят семьям участников спецоперации. Об этом чиновники заявили на брифинге 24 октября.

Не возвращение, а замена









Ранее глава Башкирии Радий хабиров распорядился вернуть в семьи мобилизованных, у которых три и более ребенка в возрасте до 16 лет. По данным руководителя региона, всего в республике порядка «двухсот с лишним» таких граждан. Представитель военкомата Башкирии Александр Крумин объяснил, как будет проходить этот процесс. Речь идет не о возвращении, а о замене, пояснил он. То есть ошибочно мобилизованных граждан необходимо будет заменить на других призванных из Башкирии.



Важно, что вернуться домой смогут не все многодетные отцы, а только те из них, кто еще находится в местах боевого слаживания. Те, кого уже успели отправить к местам выполнения боевых задач, останутся в своих подразделениях. Они будут служить до тех пор, пока эти задачи не будут выполнены.



Как будет проходить процедура возвращения многодетных и сколько времени займут формальности, пока не уточняется. Александр Крумин объяснил, что командир военной части должен будет представить списки прикомандированных к ней многодетных в военный комиссариат. Военкомат, в свою очередь, проверит все данные. Если подтвердится информация, что у военнослужащего имеется трое детей, которым на тот момент не исполнилось 17 лет, его можно будет заменить на другого мобилизованного.

Меры господдержки





Региональные власти утвердили пакет мер поддержки для семей мобилизованных участников СВО, в ближайшее время, до конца октября, будут разработаны и утверждены все необходимые нормативно-правовые акты. Всего предусмотрена 31 мера поддержки, часть из них заработает со 2 ноября, сообщила вице-премьер Башкирии Лира Игтисамова. При этом, например, закон об освобождении семей мобилизованных и участников СВО от транспортного налога (на один автомобиль) будет действовать в течение всего 2022 года.

Семьи военнослужащих смогут получить сертификаты на 100 тыс. рублей, которыми можно оплатить услуги подключения к газоснабжению. Их дети бесплатно получат питание в школах, проезд на транспорте (60 поездок в месяц), продукцию молочной кухни (при наличии медицинских показаний).



Право на льготы подтверждает справка из военкомата о том, что гражданин мобилизован. Получить меры поддержки смогут только официальные члены семьи мобилизованных — должен быть зарегистрирован официальный брак. Если оформлен развод, право на льготы у жен теряется, у детей — сохраняется. Помимо жен мерами поддержки смогут воспользоваться несовершеннолетние дети и студенты очных отделений ссузов и вузов в возрасте до 23 лет. Также к числу получателей льгот отнесены родители (опекуны) или бабушки и дедушки, воспитывавшие военнослужащего.



Дети мобилизованных в возрасте от полутора лет получат места в детских садах без очереди, а также освобождаются от платы за питание. Дети военнослужащих смогут бесплатно посещать «продленку» в школах. Если такой группы в школе нет, по заявлению родителей мобилизованных ее должны создать. Детей можно будет перевести в ближайший к дому детский сад или школу. Если ребенка временно не с кем оставить, его можно на время отдать в социальный приют, сообщила глава Минсемьи и труда Ленара Иванова.



Детей мобилизованных и участников СВО обеспечат сертификатами на оплату обучения в республиканских колледжах, студентам ссузов и вузов предоставят места в общежитиях.



Семьи смогут получить бесплатные путевки в круглогодичные детски лагеря и в санатории.

Финансы









Среднедушевой доход семьи мобилизованных будут определять иначе, чем для всех остальных семей. Из общей суммы будут исключать выплаты участнику СВО. Таким образом, семьи, в которых одновременно родились двое и более детей, смогут продолжать получать пособия до трех лет, а также ежемесячные выплаты на детей до трех лет, родившихся с 1 января 2018 года ( 11 743 рубля).Что касается самого денежного довольствия мобилизованных, на небольшие размеры которого ранее жаловались жены военнослужащих, то оно было начислено за два-три сентябрьских дня, сообщил Александр Крумин. Зарплату войсковые части перечисляют за уже истекший месяц службы. За октябрь денежное довольствие придет в полном объеме, сообщил он. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что такое довольствие должно составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц включая время обучения мобилизованных.

Если мобилизованный выплачивает алименты, то перечисления продолжатся. Просто теперь их будут высчитывать с денежного довольствия мобилизованных.



Семьи мобилизованных смогут получить отсрочку по выплате всех имеющихся у них кредитов. Подать заявление можно будет до конца 2023 года. Льготный период, то есть кредитные каникулы, предоставляются на срок службы по мобилизации, контракту или участия в СВО, а также еще на 30 дней по истечении этого времени. Отсрочку могут продлить на период, пока заемщик лечится в стационаре после ранений, травм, контузий или заболеваний, полученных во время СВО, а также на время, пока он считается безвестно отсутствующим.

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