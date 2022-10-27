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Советник главы Башкортостана заявил, что Хабиров «лично пополнит ряды в войсках»

Советник главы Башкортостана заявил, что Хабиров «лично пополнит ряды в войсках»

14:12, 27 окт 2022

Радий Хабиров может пополнить ряды бойцов в войсках. Об этом накануне заявил советник главы РБ по вопросам развития культуры и молодёжной политики Радик Юльякшин или более известный под псевдонимом Элвин Грей.

В частности, сказал он об этом в Казани на проводах мобилизованных в зону спецоперации, когда передавал бойцам слова «глубочайшей благодарности».



— По словам музыканта, сам глава Башкирии Радий Хабиров попросил передать бойцам слова глубочайшей благодарности. «Он сказал, что скоро и сам лично пополнит ваши ряды в войсках», — пишет «Татар-информ». 

Напомним, что сам Радий Хабиров заявил о готовности отправиться в зону СВО ближе к зиме вместе с гуманитарным конвоем. 

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Источник: mkset.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович Элвин Грей спецоперация
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