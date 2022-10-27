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Глава Башкирии заявил об окончании частичной мобилизации в республике

Глава Башкирии заявил об окончании частичной мобилизации в республике

20:54, 27 окт 2022

Сегодня, 27 октября, во время прямой линии в Центре управления республикой глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что регион выполнил задачи по частичной мобилизации. По его словам, в предстоящую пятницу, 28 октября, набор резервистов в республике завершается.



- Пользуясь случаем, я бы хотел сказать. Сегодня 27-е число, завтра 28-е. Я могу объявить, что мы поручение в рамках частичной мобилизации и та задача, которая стояла перед республикой – мы ее выполнили. Мы ее выполняли, на мой взгляд, разумно. Здесь я хотел бы сказать уважение и низкий поклон тем ребятам, которые ушли туда. Видел их глаза, видел, как это происходит. С достоинством, с печалью, да. Они прощаются со своими родными и близкими. Они уходят не в туристическое путешествие, уходят туда, где опасно для жизни и здоровья, - подчеркнул глава Башкирии.


Напомним, что сегодня Глава РБ Радий Хабиров ответил на важные вопросы жителей республики в прямом эфире. Это четвертое по счету мероприятие в таком формате.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: мобилизация Хабиров Радий Фаритович
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