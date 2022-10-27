Глава Башкирии прокомментировал отправку вице-премьера Азата Бадранова в зону СВО

21:11, 27 окт 2022

На прямой линии главы Башкирии в прямом эфире в Центре управления республикой Радий Хабиров прокомментировал отправку своего соратника, вице-премьера регионального правительства Азата Бадранова в зону проведения СВО. Напомним, недавно чиновник попросил приостановить его контракт госслужащего и принял решение отправиться в действующую армию. В беседе с «КП-Уфа» он рассказывал, почему принял такое решение.







Представитель «Комсомольской правды» Ильдар Ахмадеев задал вопрос Хабирову о том, как он отреагировал на решение Азата Бадранова и что почувствовал в тот момент.



- Ну как я могу относится к этому? Конечно, с глубоким уважением отношусь к тем людям, которые приняли решение уйти. Опять же, это большой грех толкать кого-то на войну, я на себя никогда не брал этот грех. Ребята принимали решение. С каким достоинством директор нашей библиотеки уходил, директор колледжа из Сибая. По Азату я могу открыть секрет: мы разные варианты рассматривали, когда он ушел. Но он сказал: «я никуда не пойду, только в батальон Шаймуратова. Считаю, что там буду больше нужен», - рассказал Хабиров.



Также глава региона подчеркнул, что отговаривал своего соратника от отправки в зону проведения специальной военной операции, но Бадранов был непреклонен.





- Я один раз его пытался отговорить, другой. Но он мне так сказал: «Вы же мне поручили курировать патриотическое направление. Тогда я никогда не смогу выполнить эту задачу – как я смогу рассказывать о патриотизме, если сам никуда не пошел, - поделился воспоминаниями Радий Хабиров.

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