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В России смогут призывать в рамках мобилизации граждан с непогашенной судимостью

В России смогут призывать в рамках мобилизации граждан с непогашенной судимостью

21:20, 27 окт 2022

Госдума РФ приняла законопроект, который разрешает мобилизацию граждан с непогашенной судимостью. Об этом сообщает «Парламентская газета». В соответствии со статьей 86 УК РФ, судимость за тяжкие преступления считается погашенной через восемь лет после отбытия наказания, а за особо тяжкие — через 10 лет.



Сейчас, согласно принятому закону, людей, у которых еще не погашена судимость, смогут призывать в рамках мобилизации.

Однако исключение составят педофилы, террористы, шпионы, организаторы террористических и экстремистских сообществ.


В Башкирии, напомним, депутаты Госсобрания РБ также высказались об отправке на военную службу граждан, отбывающих наказание в местах заключения. Соответствующую инициативу они направили в Госдуму России. Региональные парламентарии предложили привлекать к участию в мобилизации граждан, отбывающих наказание за совершение уголовных преступлений.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: мобилизация спецоперация судимость
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