Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Глава Башкирии рассказал о дальнейшей судьбе памятника Салавату Юлаеву

Глава Башкирии рассказал о дальнейшей судьбе памятника Салавату Юлаеву

21:28, 27 окт 2022

Во время прямой линии Радий Хабиров рассказал о проблеме реставрации памятника Салавату Юлаеву в Уфе. По его словам, этот проект очень сложный, и говорить о том, когда начнутся работы, еще рано.



Глава республики отметил, что первым забил тревогу ныне покойный мэр Уфы Ульфат Мустафин, показав фотографии проржавевших швов.

— Невероятно чувствительный, ответственный вопрос. Если бы меня спросили: «От какой бы ты проблемы хотел отползти?» Я бы сказал: «Не снимать памятник, не делать реконструкцию», — поделился руководитель региона.

Специалисты несколько раз обследовали памятник, и все пришли к единому мнению, что он нуждается в реставрации. Власти Башкирии определились с подрядчиком, который разработает проект, сделает анализ грунта, постамента. Также затребованы копии всех документов, где отражены процессы строительства памятника.

Проект ориентировочно будет готов к марту 2023 года. Лишь после этого можно будет решать дальнейшую судьбу культурного объекта. Радий Хабиров пообещал собрать общественность, чтобы принять коллективное решение о том, когда начать реставрацию. Вполне возможно, что, если работы начнутся сразу, то 450-летие столицы будет отмечаться без него.


Кроме того, делать реставрацию прямо на постаменте, скорее всего, будет невозможно: памятник нужно будет спускать. Тем не менее, по словам главы республики, он пока не получал официальных документов и обращений от проектировщиков или научно-культурных организаций о том, что его нужно снимать в ближайшее время.

— Это символ республики. Для меня это будет один из самых серьезных вызовов, — признался Радий Хабиров.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.proural.info
Теги: Хабиров Радий Фаритович памятник Салават Юлаев
Читайте также

Глава Башкирии рассказал о необходимости ремонта памятника Салавату Юлаеву
Политика в Башкирии
Глава Башкирии рассказал о необходимости ремонта памятника Салавату Юлаеву
В Уфе памятник Салавату Юлаеву оседлали трое неизвестных
Происшествия в Башкирии
В Уфе памятник Салавату Юлаеву оседлали трое неизвестных
В столице Башкирии демонтируют памятник Салавату Юлаеву
Культура в Башкирии
В столице Башкирии демонтируют памятник Салавату Юлаеву
Специалисты назвали стоимость реконструкции памятника Салавату Юлаеву в Уфе
Экономика в Башкирии
Специалисты назвали стоимость реконструкции памятника Салавату Юлаеву в Уфе


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: