Глава Башкирии рассказал о дальнейшей судьбе памятника Салавату Юлаеву

21:28, 27 окт 2022

Во время прямой линии Радий Хабиров рассказал о проблеме реставрации памятника Салавату Юлаеву в Уфе. По его словам, этот проект очень сложный, и говорить о том, когда начнутся работы, еще рано.







Глава республики отметил, что первым забил тревогу ныне покойный мэр Уфы Ульфат Мустафин, показав фотографии проржавевших швов.



— Невероятно чувствительный, ответственный вопрос. Если бы меня спросили: «От какой бы ты проблемы хотел отползти?» Я бы сказал: «Не снимать памятник, не делать реконструкцию», — поделился руководитель региона.



Специалисты несколько раз обследовали памятник, и все пришли к единому мнению, что он нуждается в реставрации. Власти Башкирии определились с подрядчиком, который разработает проект, сделает анализ грунта, постамента. Также затребованы копии всех документов, где отражены процессы строительства памятника.



Проект ориентировочно будет готов к марту 2023 года. Лишь после этого можно будет решать дальнейшую судьбу культурного объекта. Радий Хабиров пообещал собрать общественность, чтобы принять коллективное решение о том, когда начать реставрацию. Вполне возможно, что, если работы начнутся сразу, то 450-летие столицы будет отмечаться без него.





Кроме того, делать реставрацию прямо на постаменте, скорее всего, будет невозможно: памятник нужно будет спускать. Тем не менее, по словам главы республики, он пока не получал официальных документов и обращений от проектировщиков или научно-культурных организаций о том, что его нужно снимать в ближайшее время.



— Это символ республики. Для меня это будет один из самых серьезных вызовов, — признался Радий Хабиров.

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