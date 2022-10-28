Хабиров: в Башкирию вернулись 200 мобилизованных многодетных отцов
09:18, 28 окт 2022
В ходе прямой линии 27 октября глава региона Радий Хабиров заявил, что 200 мобилизованных многодетных отцов уже вернулись домой.
Напомним, решение об отзыве мобилизованных жителей республики, имеющих трех и более детей, было принято 24 октября.
«Понимаю жен людей, которые отправились на СВО, у которых трое малолетних детей. Решение отозвать их было исполнено - порядка 200 человек возвращены из мест слаживания, вместо них отправили других. Этот вопрос отработан. Важно, чтобы, говоря об этом, мы использовали слово "замещаем". Порядок процедуры разъяснен минобороны», - подчеркнул Радий Хабиров.