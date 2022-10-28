Глава Башкирии высказал мнение о проведении новогодних корпоративов

09:37, 28 окт 2022

Во время прямой линии Главу Башкирии Радия Хабирова попросили высказать свое мнение о проведении новогодних корпоративов. Он в очередной раз попросил подойти к празднованию разумно.







— Новый год никто не отменял, и мы создадим все возможное для наших детей. Дети ни при чем, они должны Новый год встретить. Более того на новогодние елки мы пригласим детишек, чьи отцы, братья, дедушки находятся на спецоперации. Нам нужно будет особое внимание им оказать. Для них будут дополнительные елки и подарки, — сказал Радий Хабиров.



Он напомнил, что на оперативном совещании попросил глав муниципалитетов не покупать для новогодних мероприятий новые декорации, подсветку, украшения, пиксельные елки. Единственное, на что он разрешил тратить деньги — обеспечение безопасности в детских новогодних городках. По новым правилам при установке горок нужно подключить Ростехнадзор и проверить объекты на безопасность. Это особая процедура, требующая затрат.





Глава республики подчеркнул, что в бюджетах муниципалитетов, правительства не заложены деньги на проведение корпоративов.



— Я не запрещаю собираться коллективом, бокал шампанского поднять, что-то съесть, в этом нет ничего плохого. Но не превращайте это в пир во время чумы. Никаких артистов не приглашайте, сами на гитаре сыграйте, спойте. Сделайте нормальный праздник, — сказал Радий Хабиров.



Также он в очередной раз обратился к руководителям крупных предприятий и попросил их не приглашать певцов и артистов. Не нужно устраивать пышных торжеств.









— Важно, чтобы все поняли — Новый год никто не отменял, но пиршествований и роскоши быть не должно, это неуместно сейчас, — добавил Радий Хабиров.

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