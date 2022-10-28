Глава Башкирии поручил Муратову обеспечить IT-безопасность Кабмина республики

15:01, 28 окт 2022

Первый вице-премьер Башкирии Рустам Муратов обеспечит информационную безопасность правительства республики. Соответствующая информация появилась на официальном интернет-портале правовой информации.







Согласно указу главы Башкирии Радия Хабирова, Муратов будет отвечать за обнаружение, предупреждение и ликвидацию последствий компьютерных атак и реагирование на компьютерные инциденты. От него также требуется внести предложения по определению структурного подразделения, которое будет осуществлять обеспечение информационной безопасности регионального правительства.



Рустам Муратов – первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии и министр экономического развития и инвестиционной политики республики. Пост вице-премьера она занял в 2020 году.

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